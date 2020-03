Updated local results for Super Tuesday

Here are all the updated numbers from Mesa, Delta, Montrose, Garfield, Ouray, Gunnison, and Pitkin Counties.

Democratic Primary Numbers

MESA COUNTY:

Bernie Sanders: 4,304

Joe Biden: 3,728

Michael Bloomberg: 2,863

Elizabeth Warren: 2,143

Tulsi Gabbard: 193

DELTA COUNTY:

Bernie Sanders: 1,216

Joe Biden: 713

Michael Bloomberg: 630

Elizabeth Warren: 477

Tulsi Gabbard: 42

MONTROSE COUNTY:

Bernie Sanders: 1,098

Joe Biden: 1,087

Michael Bloomberg: 845

Elizabeth Warren: 510

Tulsi Gabbard: 66

GARFIELD COUNTY:

Bernie Sanders: 2,068

Joe Biden: 1,138

Michael Bloomberg: 1,220

Elizabeth Warren: 918

Tulsi Gabbard: 81

PITKIN COUNTY:

Bernie Sanders: 963

Joe Biden: 770

Michael Bloomberg: 1,178

Elizabeth Warren: 397

Tulsi Gabbard: 23

OURAY COUNTY:

Bernie Sanders: 354

Joe Biden: 193

Michael Bloomberg: 162

Elizabeth Warren: 168

Tulsi Gabbard: 17

GUNNISON COUNTY:

Bernie Sanders:

Joe Biden:

Michael Bloomberg

Elizabeth Warren

Tulsi Gabbard

Republican Primary Numbers:

MESA COUNTY:

Donald Trump: 25,089

Bill Weld: 576

DELTA COUNTY:

Donald Trump: 6,983

Bill Weld: 124

MONTROSE COUNTY:

Donald Trump: 8,500

Bill Weld: 167

GARFIELD COUNTY:

Donald Trump: 5,635

Bill Weld: 149

PITKIN COUNTY:

Donald Trump: 715

Bill Weld: 56

OURAY COUNTY:

Donald Trump: 747

Bill Weld: 35

GUNNISON COUNTY:

Donald Trump:

Bill Weld: